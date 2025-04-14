Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Пусть учатся у северной Кореи. Те создали ядерное оружие и их никто не рискует  бомбить.Раскрыты возможно...
  • Андрей Шишинов
    "Токаев учитывает лишь право государств на территориальную целостность."                                             ...Лавров не согласи...
  • Александр Товлачеров
    Они так нихрена и не поняли...В Германии призна...

В ВСУ показали собранный украинскими детьми FPV-дрон

В ВСУ показали собранный украинскими детьми FPV-дрон

Украинские дети собрали FPV-дрон для бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) показал командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх