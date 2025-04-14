В ВСУ показали собранный украинскими детьми FPV-дрон

Украинские дети собрали FPV-дрон для бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) показал командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в Telegram-канале.
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