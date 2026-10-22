В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Федор Лукьянов о геополитике" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике раскрывает изнанку предвыборных торгов в США и реальных перспектив завершения конфликта на Украине: 01:23 - Встреча в Осло: почему закрытость переговоров — это хороший знак?06:33 - Деньги, разведданные и Starlink: рычаги давления на Киев;07:12 - Возможный саммит в Майами и место Европы за столом переговоров;13:59 - Диалог с Украиной и гарантии безопасности;18:47 - Почему переговоры могут длиться годами: Корея и Вьетнам;21:58 - Иран: Трамп притих и готовит новый удар?Авторская программа журналиста издания Украина.