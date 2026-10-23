Сотрудники ГБУ «Гормост» привели в порядок фонтан «Золотой колос» на ВДНХ. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, специалисты промыли основание сооружения, гранитный постамент и декоративные элементы, выполненные в форме рога изобилия.