Председатель петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» поздравила Валентину Матвиенко с днем рождения

Сегодня у спикера Совета Федерации РФ юбилей Председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова поздравила Валентину Матвиенко с днем рождения и поблагодарила ее за внимание и уважение к ленинградским блокадникам.
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