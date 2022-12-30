Daily Moscow

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Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут российскую границу

Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут российскую границу

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил, что ВСУ пересекут российскую границу. ВСУ могут пересечь российскую границу, если это будет необходимо для обеспечения безопасности Украины, заявил в интервью Kyiv Post секретарь СНБО Алексей Данилов.

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