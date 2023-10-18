В ГД предложили собрать сообщество экспертов по вопросу вегетарианства среди детей

Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей.
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