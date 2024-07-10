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Россию ждут «оборонительные» ракетные атаки ВСУ – Bloomberg пишет, что Стармер дал отмашку

Россию ждут «оборонительные» ракетные атаки ВСУ – Bloomberg пишет, что Стармер дал отмашку

Сегодняшний Bloomberg  пишет, ссылаясь на нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера,  что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям на территории России.

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