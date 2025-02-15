Спасатели ищут пропавшего в ямальской тундре гражданина «Я»

Спасатели ЯНАО разыскивают гражданина «Я», пропавшего в тундре по пути из одного чума в другой. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила единая дежурно-диспетчерская служба Ямальского района.
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