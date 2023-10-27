Максим Филиппов, Positive Technologies: «Зарубежным клиентам интересны технологии, доказавшие эффективность в условиях массовых атак»

По его словам, все продукты и технологии спроектированы так, чтобы они приносили очевидную практическую пользуОтечественная индустрия кибербезопасности показывает рост: увеличивается покрытие российского рынка, реализуются планы на экспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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