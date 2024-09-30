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Дмитрий Василец: Международный олигархат предвидит обвал экономики Евросоюза

Дмитрий Василец: Международный олигархат предвидит обвал экономики Евросоюза

Международный олигархат через свои финансовые корпорации типа «Goldman Sachs», «BlackRock» и «Northern Trust Asset Management» предупреждают, что инвесторам следует готовиться к обвалу экономики Еврозоны и его последствиям для корпоративной прибыли.

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