Дмитрий Василец: Международный олигархат предвидит обвал экономики Евросоюза

Международный олигархат через свои финансовые корпорации типа «Goldman Sachs», «BlackRock» и «Northern Trust Asset Management» предупреждают, что инвесторам следует готовиться к обвалу экономики Еврозоны и его последствиям для корпоративной прибыли.
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