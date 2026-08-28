✏️ Адвокат рассказал, когда рисунки на зданиях могут привести к уголовной ответственности Наказание грозит только в том случае, если изображение оскорбляет или оскверняет здание.
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✏️ Адвокат рассказал, когда рисунки на зданиях могут привести к уголовной ответственности Наказание грозит только в том случае, если изображение оскорбляет или оскверняет здание.