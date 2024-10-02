«Ньюкаслу» нужно будет потратить до 1 млрд фунтов на реконструкцию стадиона при его расширении до 60+ тысяч мест (Telegraph)

Клуб рассматривает увеличение вместимости стадиона «Сент-Джеймс Парк», как сообщает The Telegraph. Сейчас на арене 52 305 зрительских мест, после реконструкции их число может вырасти до 60 с лишним тысяч.
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