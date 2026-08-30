Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат будут представлены доклады о расследовании уголовных дел по факту совершения преступлений против жизни и здоровья в Кемеровской и Тюменской областях.

В центральный аппарат будут представлены доклады о расследовании уголовных дел по факту совершения преступлений против жизни и здоровья в Кемеровской и Тюменской областях.

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в Кемерове на мужчину напала группа лиц.

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