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В Крыму в музее представили редкие фотографии героя-летчика Маресьева

В Крыму в музее представили редкие фотографии героя-летчика Маресьева

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Редкие фотографии легендарного летчика Алексея Маресьева, который пережил ампутацию ног и вернулся в строй во время Великой Отечественной войны, представили в музее грязелечения в крымском городе Саки.

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