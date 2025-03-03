Почти 100 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Из аварийного жилья в Подмосковье на прошлой неделе расселили 98 человек. Министерство строительного комплекса региона уточнило, что общая площадь расселенных помещений превысила 1,2 тысячи квадратных метров.
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