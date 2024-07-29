Иммунолог Болибок: в некоторых регионах РФ от комаров можно подхватить лихорадку

Укусы комаров могут привести не только к зуду, но и к заражению опасными заболеваниями. Чаще всего они переносят малярию, но есть также вероятность подхватить другие недуги, к примеру, лихорадку Западного Нила, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с 360.