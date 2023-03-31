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Сирийская ПВО сбила часть выпущенных самолетами F-16 ВВС Израиля по Дамаску ракет

Сирийская ПВО сбила часть выпущенных самолетами F-16 ВВС Израиля по Дамаску ракет

Во время предпринятой ВВС Израиля воздушной атаки против столицы Сирии Дамаска, силам противовоздушной обороны удалось сбить часть выпущенных израильских ракет.

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