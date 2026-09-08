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ВЕСТИ КРЫМ

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Капитальный ремонт на центральном рынке Керчи планируют завершить уже в следующем месяце

Капитальный ремонт на центральном рынке Керчи планируют завершить уже в следующем месяце

Ваш браузер не поддерживает видео. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению кровли крытого корпуса.

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