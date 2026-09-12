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ТАСС

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Путин прибыл в конгресс-центр "Бхарат Мандапам" для участия в саммите БРИКС

Путин прибыл в конгресс-центр "Бхарат Мандапам" для участия в саммите БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в конгресс-центр "Бхарат Мандапам", где через несколько минут начнется заседание лидеров стран БРИКС в узком составе, передает корреспондент ТАСС.

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