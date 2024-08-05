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Дипотношения между Мали и Украиной разорваны из-за поддержки Киевом террористов в Африке

Дипотношения между Мали и Украиной разорваны из-за поддержки Киевом террористов в Африке

Бамако. Мали. Правительство переходного периода в Мали разорвало дипотношения с Украиной. Поводом для такого решения власти африканской страны назвали поддержку Киевом террористических организаций, пишут «Известия» со ссылкой на портал aBamako.

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