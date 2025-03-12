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Царьград

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Геннадий Орлов о Венделе: жест создал бы прецедент в РПЛ!

Геннадий Орлов о Венделе: жест создал бы прецедент в РПЛ!

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал удаление футболиста «Зенита» Вендела за оскорбительный жест в матче с «Факелом».

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