💡Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности Специалисты делают всё возможное, чтобы обеспечить стабильную подачу электроэнергии потребителям, сообщили в «Крымэнерго».
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