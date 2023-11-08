В период с 08.11.2023 по 08.12.2023 пройдет месячник пожарной безопасности.Особое внимание будет уделяться обследованиям противопожарного состояния домовладений семей, воспитывающих детей, а также мест проживания одиноких пожилых граждан и лиц групп повышенного социального риска.