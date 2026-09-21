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Украинцы ринулись массово закупаться дровами перед зимой

На Украине перед наступлением зимы резко вырос спрос на дрова, а их стоимость увеличилась на 70-80 процентов по сравнению с 2025 годом.

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