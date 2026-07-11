Ипотека или аренда: личный взгляд на вечный квартирный вопрос в России

Каждый раз, когда я задумываюсь о смене жилья, в голове всплывает один и тот же изматывающий вопрос: что выбрать — бесконечные платежи за чужую квартиру или многолетнюю кабалу в банке? Эта дилемма, знакомая почти каждому, кто хоть раз всерьез размышлял о крыше над головой, не имеет простого решения.