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Китай

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МИД КНР призвал США на деле обеспечить законные права и интересы иностранных студентов

Пекин, 28 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в среду на очередной пресс-конференции призвала США на деле обеспечить и защитить законные права и интересы иностранных студентов, в том числе и китайских.

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