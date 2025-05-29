МИД КНР призвал США на деле обеспечить законные права и интересы иностранных студентов

Пекин, 28 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в среду на очередной пресс-конференции призвала США на деле обеспечить и защитить законные права и интересы иностранных студентов, в том числе и китайских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)