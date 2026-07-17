Олимпийский чемпион приедет на турнир «66 Параллель» в Салехарде

В Салехарде на Всероссийском турнире по пляжному волейболу «66 Параллель» заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года и чемпион Европы 2017 года Юрий Бережко.