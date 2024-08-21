Версия о побеге Долиной из России в США продолжает подтверждаться. Опубликован анонс скандального интервью, в котором всё становится ясно

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Не знаю, может администрация МирТесен его удалилаОн сделал великий...
  • Александр Симаков
    Мила, самоудалился он, что ли?😀 Не вижу комментария, на который я отвечал. Забыл заглянуть в его профиль, немного по...Он сделал великий...
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    В принципе- ведь всё правильно в статье. Быть бы великой стране эдакими 10-20 Эстониями, Монтенегро, Кипер и тому упо...Он сделал великий...

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Комментарии
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Александр Симаков
В законе об иностранных агентах сказано только, что иноагент не может получать финансовую поддержку от государства. К государственной финансовой поддержке можно отнести получения помощи в виде грантов или финансирование проектов по воле государства,  Пенсия иноагентам выплачивается в любом случае.
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11 час.
ОП
Олег Погудин
зря
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11 час.
VT
Viktor Tarko
Вообще не понятно,почему до сих пор не принят закон о лишении всех званий и привилегий,и пенсий всех тех,кто уехал из России,или имеет по пять гражданств...???Поэтому у нас пенсионеры и могут только купить на свою пенсию знаменитые макарошки...!!!
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8 час.

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