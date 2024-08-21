Версия о побеге Долиной из России в США продолжает подтверждаться. Опубликован анонс скандального интервью, в котором всё становится ясно
Громкая история с Народной артисткой РФ Ларисой Долиной продолжает активно обсуждаться в сети.
Комментарии
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В законе об иностранных агентах сказано только, что иноагент не может получать финансовую поддержку от государства. К государственной финансовой поддержке можно отнести получения помощи в виде грантов или финансирование проектов по воле государства, Пенсия иноагентам выплачивается в любом случае.
Вообще не понятно,почему до сих пор не принят закон о лишении всех званий и привилегий,и пенсий всех тех,кто уехал из России,или имеет по пять гражданств...???Поэтому у нас пенсионеры и могут только купить на свою пенсию знаменитые макарошки...!!!
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