Вдова бывшего мэра Санкт–Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова с 2002 года была сенатором от Тувы и Брянской области.
Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусова уходит из Совета Федерации
Комментарии
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леонид рыбаков
ФЕОДАЛИЗМ передача по наследству --не удивлюсь если дочка где то во власти объявится Там рулят кланы. а народ мишура .
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2 м.
Вера Ванидовская
ninikooo Митусова
Потому что чувствует, что скоро « за ней придут с конфискацией», пора « сваливать на зарубежную виллу! Дочурку пусть прихватит с собой, настохренела всем здесь! А украли « крабовые королевы» на 10 жизней- СВО можно закончить на их « добро». А может « копнуть под них»?! Или они « неприкасаемые?!
Никуда за ней не придут. И конфисковывались у неё нечего кроме зарплаты. Её содержит дочурка. Вот та вся в обороте денежном. Там все схвачено.
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2 м.
Владимир Елкин
Увы! Этой собчачке найдут ещё что-нибудь денежное! "Своих не бросаем"!
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1 м.
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