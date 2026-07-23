Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусова уходит из Совета Федерации

ФЕОДАЛИЗМ передача по наследству --не удивлюсь если дочка где то во власти объявится Там рулят кланы. а народ мишура .

Вера Ванидовская

ninikooo Митусова Потому что чувствует, что скоро « за ней придут с конфискацией», пора « сваливать на зарубежную виллу! Дочурку пусть прихватит с собой, настохренела всем здесь! А украли « крабовые королевы» на 10 жизней- СВО можно закончить на их « добро». А может « копнуть под них»?! Или они « неприкасаемые?!

Никуда за ней не придут. И конфисковывались у неё нечего кроме зарплаты. Её содержит дочурка. Вот та вся в обороте денежном. Там все схвачено.