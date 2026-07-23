Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусова уходит из Совета Федерации

Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусова уходит из Совета Федерации

Вдова бывшего мэра Санкт–Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова с 2002 года была сенатором от Тувы и Брянской области.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ФЕОДАЛИЗМ передача по наследству --не удивлюсь если дочка где то во власти объявится Там рулят кланы.  а народ мишура .
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2 м.
Вера Ванидовская
ninikooo Митусова
Потому что чувствует, что скоро « за ней придут с конфискацией», пора « сваливать на зарубежную виллу! Дочурку пусть прихватит с собой, настохренела всем здесь! А украли « крабовые королевы» на 10 жизней- СВО можно закончить на их « добро». А может « копнуть под них»?! Или они « неприкасаемые?!
Никуда за ней не придут. И конфисковывались у неё нечего кроме зарплаты. Её содержит дочурка. Вот та вся в обороте денежном. Там все схвачено.
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2 м.
Владимир Елкин
Увы! Этой собчачке найдут ещё что-нибудь денежное! &quot;Своих не бросаем&quot;!
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1 м.