Российские военные эвакуировали жителей Харьковской области из-под обстрелов ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Север» провели успешную операцию по эвакуации из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) трех мирных жителей одного из населенных пунктов Харьковского района Харьковской области.
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