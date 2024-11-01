Смещение и труд: в Минэке призвали пересмотреть принципы господдержки

В условиях жесткой денежно-кредитной политики необходимо думать над настройкой и изменением инструментов господдержки, заявила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, выступая в Госдуме.
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