Россиянам раскрыли меню для борьбы со стрессом

Терапевт Фролова посоветовала есть зеленые листовые овощи для снятия стресса Терапевт, кардиолог «Лахта Клиника» Людмила Фролова рассказала, что правильное питание играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья, а некоторые продукты помогают снять стресс.