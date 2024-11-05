Россиянам раскрыли меню для борьбы со стрессом

Терапевт Фролова посоветовала есть зеленые листовые овощи для снятия стресса Терапевт, кардиолог «Лахта Клиника» Людмила Фролова рассказала, что правильное питание играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья, а некоторые продукты помогают снять стресс.
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