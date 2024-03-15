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Лукашенко спокойно отреагировал на то, что его называют диктатором за рубежом

Лукашенко спокойно отреагировал на то, что его называют диктатором за рубежом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, спокойно отнесся к тому, что за рубежом его часто называют диктатором, по его словам, важно то, что страна сохранила богатства народа, суверенитет, безопасность и мир на родной земле.

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