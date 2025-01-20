ВТБ: спрос на депозиты в декабре оказался рекордным

Декабрь 2024 года показал абсолютный рекорд по привлечению средств населения для ВТБ. Портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на рекордные 895 млрд рублей, рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года – в полтора раза.
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