В Удмуртии жительница Перми обвиняется в сбыте поддельных денежных знаков номиналом 5.000 рублей

Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению жительницы г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх