Главе турфирмы вынесли приговор по делу о гибели школьника в результате нападения медведя

Ермаковский районный суд Красноярского края вынес приговор директору туристической фирмы «Альптрек», признанному виновным в нарушении требований охраны труда после нападения медведя на школьника в парке «Ергаки» .
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