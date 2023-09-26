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Тарханов о «Краснодаре»: «Выглядит как реальный претендент на чемпионство. Очень хорош как в атаке, так и в обороне»

Тарханов о «Краснодаре»: «Выглядит как реальный претендент на чемпионство. Очень хорош как в атаке, так и в обороне»

После 9 туров «быки» лидируют в таблице Мир РПЛ, опережая идущих вторыми «Крылья Советов» на 3 очка. «Мне понравился «Краснодар» в игре с «Уралом», команда Ивича очень уверенно выглядела.

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