ИЗВЕСТИЯ/Александра Глущенко Обсуждать что-то без действующего украинского руководства невозможно, но то, что Владимир Зеленский не хочет идти к миру – это однозначно.
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