Приморский губернатор Олег Кожемяко может сменить должность на вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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