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Тайная доктрина

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Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации

Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации

Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации На переднем плане ФАБ-3000-М54.

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Юрий Ильинов
Танки Т-34 и ИС-3 помогли ополченцам Донбасса в 2014 году Ополченцы Донбасса в 2014 году использовали советскую технику, которая находилась на постаментах и в музеях. Например, в Telegram-канале &quot;Пыль шагающих катков&quot; рассказывается о Т-34-85, который был памятником. Снятый с пьедестала и поставленный на ход танк получил дополнительную защиту в виде передних экранов, цепей и запасных траков. Отмечается, что эта &quot;тридцать четверка&quot; задействовалась как тягач. В июне 2014-го сообщалось о боевом применении тяжелого танка ИС-3 образца 1945 года. Историческая машина была памятником в Константиновке. На нее установили сразу два 12,7-мм пулемета - НСВ &quot;Утес&quot; и ДШК. С помощью этого танка был разгромлен блокпост формирований киевского режима в населенном пункте Ульяновка. Тогда сообщалось, что боевики, ошеломленные появлением гусеничной боевой машины, потеряли троих убитыми, такое же количество было ранено. Упоминалось, что предпринимались попытки реанимации Т-34-85, Т-54Б и другой исторической техники. Правда, после многочисленных поражений ВСУ в распоряжении ополчения оказались танки, выпускавшиеся не только в 70-80-е годы, но и относительно современные украинские Т-64БМ &quot;Булат&quot;.
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