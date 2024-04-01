Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации

Юрий Ильинов

Танки Т-34 и ИС-3 помогли ополченцам Донбасса в 2014 году Ополченцы Донбасса в 2014 году использовали советскую технику, которая находилась на постаментах и в музеях. Например, в Telegram-канале "Пыль шагающих катков" рассказывается о Т-34-85, который был памятником. Снятый с пьедестала и поставленный на ход танк получил дополнительную защиту в виде передних экранов, цепей и запасных траков. Отмечается, что эта "тридцать четверка" задействовалась как тягач. В июне 2014-го сообщалось о боевом применении тяжелого танка ИС-3 образца 1945 года. Историческая машина была памятником в Константиновке. На нее установили сразу два 12,7-мм пулемета - НСВ "Утес" и ДШК. С помощью этого танка был разгромлен блокпост формирований киевского режима в населенном пункте Ульяновка. Тогда сообщалось, что боевики, ошеломленные появлением гусеничной боевой машины, потеряли троих убитыми, такое же количество было ранено. Упоминалось, что предпринимались попытки реанимации Т-34-85, Т-54Б и другой исторической техники. Правда, после многочисленных поражений ВСУ в распоряжении ополчения оказались танки, выпускавшиеся не только в 70-80-е годы, но и относительно современные украинские Т-64БМ "Булат".