В Тюмени выбрали спикера городской думы восьмого созыва

Тюменская городская дума восьмого созыва проголосовала за кандидатуру нового спикера. Большинством голосов на эту должность выбрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова, передает из зала заседаний городской администрации корреспондент URA.
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