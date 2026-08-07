Организаторы и участники преступного сообщества признаны виновными в незаконной миграции

Доказательства, собранные следственными органами СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении организатора преступного сообщества, руководителя структурного подразделения и двух его участников.
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