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Кубок мира. Тарьей Бо показал лучший ход в гонке преследования, Стремсхайм – быстрейший в стрельбе, у Фабьена Клода – лучшее чистое время пасьюта

Кубок мира по биатлону-2023/24 4-й этап Оберхоф, Германия Мужчины Гонка преследования Лыжный ход 1. Тарьей Бо (Норвегия) – 28.

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