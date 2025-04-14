Как облегчить проверку работы фонарей прицепа в одиночку? Гениальное приспособление

Проверять в одиночку электрооборудование прицепа долго и сложно, а ломается оно часто. Я изготовил приспособление, состоящее из розетки (такой же, как устанавливается на автомобиле) и небольшого аккумулятора – мотоциклетного или от источника бесперебойного питания.