Что можно сделать если пересолила суп?

В старые времена говорили о том, что недосол — на столе, а вот пересол — на спине. Теперь с этим все далеко не так строго и страшно, но все равно хорошая хозяйка не может не огорчиться, если она пересаливает еду.
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