Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Эпоха воинствующей пустоты…

Эпоха воинствующей пустоты…

Признаюсь честно, я долго не хотел обращать внимания на одиозную вечеринку некой Ивлеевой. Словно благочестивая монашка, я закрывал страницу или переключал канал, только бы не смотреть, верно, тысячную по счёту сходку отечественных деградантов.

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