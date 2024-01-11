Эпоха воинствующей пустоты…

Признаюсь честно, я долго не хотел обращать внимания на одиозную вечеринку некой Ивлеевой. Словно благочестивая монашка, я закрывал страницу или переключал канал, только бы не смотреть, верно, тысячную по счёту сходку отечественных деградантов.