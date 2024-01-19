Участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина

Участник СВО Андрей Ключко, который также является сотрудником псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», стал одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области.
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