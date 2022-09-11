Страна и люди

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    Ну вы умник, чем же они занимались на Дальнем востоке как не подготовкой к войне. Или вы думаете без учений и боевого...Битва под Изюмом ...
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Washington Post: Зеленский забил госпитали в Одессе, Николаеве и Харькове солдатиками под завязку

Washington Post: Зеленский забил госпитали в Одессе, Николаеве и Харькове солдатиками под завязку

Даже западные наемники не спасут ВСУ от провала до начала заморозков Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Украинские войска предприняли попытку «контрнаступления» еще на одном направлении — вслед за криворожско-николаевским теперь еще и на изюмском.

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