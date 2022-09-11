Washington Post: Зеленский забил госпитали в Одессе, Николаеве и Харькове солдатиками под завязку

Даже западные наемники не спасут ВСУ от провала до начала заморозков Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Украинские войска предприняли попытку «контрнаступления» еще на одном направлении — вслед за криворожско-николаевским теперь еще и на изюмском.