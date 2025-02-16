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Призыв к Путину править как Российский Император

Призыв к Путину править как Российский Император

https://vkvideo.ru/video-28561845_456247693 Однако! Посмотрите, как Жириновский в августе 2014 года в Ялте выступал перед Путиным с требованием более жёсткой политики.

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Комментарии
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S
Sobering
Ты бы Ребе Двойнишников лучше написал бы как обстоят дела у твоего любимца педоросля Гоги Гогенцоллерна. Ты ещё не оставляешь попыток сделать его ампиратором? Смотри, а то вместе на одной осине висеть будете.
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4 час.
СК
Сергей Ковалев
называть вещи мона как угодно, желательно, конечно, согласно определений, но не всегда возможно. вот и Ильич в своё время писал о предельной уровне развития частного капитала в виде империй, а сегодня мы видим ещё более высокую фазу разросшегося частного капитала в лице глобального (наднационального). вот и Россия борется за альтернативу, внутри которой можно говорить о самодостаточности этого  образования, о способности защищаться не только физически, но и не отставать экономически, не превращая ни себя, ни партнеров в сырьевые придатки, развивая науку, технологии, культуру и т.д.. не ходи по чужим следам - учили нас деды, - обязательно вляпаешься! вляпались. теперь надо выбираться из дерьма, тщательно отмываться, идти дальше, но своей дорогой.
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Соберин, чухонец латышский, до чего же глуп! До полной невозможности)))
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2 час.
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