Призыв к Путину править как Российский Император

Ты бы Ребе Двойнишников лучше написал бы как обстоят дела у твоего любимца педоросля Гоги Гогенцоллерна. Ты ещё не оставляешь попыток сделать его ампиратором? Смотри, а то вместе на одной осине висеть будете.

СК

Сергей Ковалев

называть вещи мона как угодно, желательно, конечно, согласно определений, но не всегда возможно. вот и Ильич в своё время писал о предельной уровне развития частного капитала в виде империй, а сегодня мы видим ещё более высокую фазу разросшегося частного капитала в лице глобального (наднационального). вот и Россия борется за альтернативу, внутри которой можно говорить о самодостаточности этого образования, о способности защищаться не только физически, но и не отставать экономически, не превращая ни себя, ни партнеров в сырьевые придатки, развивая науку, технологии, культуру и т.д.. не ходи по чужим следам - учили нас деды, - обязательно вляпаешься! вляпались. теперь надо выбираться из дерьма, тщательно отмываться, идти дальше, но своей дорогой.