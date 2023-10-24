Совокупные продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли в 3 квартале на 40%

Совокупные продажи (GMV) «М.Видео-Эльдорадо» выросли в 3 квартале 2023 года на 40% и составили 140,3 млрд рублей (с НДС), при этом компания превысила товарооборот 3 квартала 2021 года, следует из ее отчетности.